Россия обманным путем включила "представителя Крыма" в делегацию в ООН - МИД

Постоянным представительством Украины при ООН и при других международных организациях в Женеве был осуществлен ряд шагов с целью прекращения аккредитации "депутата".

Россия продолжает обманным путем включать «представителей» от аннексированного Крыма в официальные делегации.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос "Крым.Реалии" по поводу «участия» депутата Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека в форуме ООН в Женеве.

«Россия продолжает прибегать к обманным путям для включения таких «представителей» (как Бальбек – КР) в свои официальные делегации или в круг участников различных международных форумов. Но, практически всегда, получает отпор. Как пример – реакция Совбеза ООН на намерение России пригласить к участию в заседании Совета Безопасности ООН 30 октября т.н. «представителей избирательных комиссий» из Луганска и Донецка. Аналогичная реакция была и на российские манипуляции во время заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 12 ноября этого года», – сообщили в украинском МИД.

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В ведомстве добавили, что постоянным представительством Украины при ООН и при других международных организациях в Женеве «был осуществлен ряд шагов с целью прекращения его (Бальбека – КР) аккредитации на мероприятии».

22 ноября "депутат" Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что «принял участие» в одном из мероприятий ООН, посвященном вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

При этом первый замминистра информполитики Украины Эмине Джеппар сообщила, что Бальбек действительно находился на мероприятии среди «членов российской делегации», но при этом не выступал на мероприятии, а выступавший на форуме представитель России не делал заявлений о присутствии «представителя из Крыма».

Как сообщалось, страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины.