Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России относительно ситуации в Керченском проливе

Семь стран выступили против, четыре за, еще четыре воздержались.

Страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия. Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины.

Первой на заседании выступила постоянная представительница США при ООН Никки Хейли, сообщает "Громадське". Она от имени «единого фронта» Нидерландов, США, Польши и Швеции выступила против повестки дня России. США призвали все страны голосовать против предложений РФ.

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Так, присутствующие на заседании страны проголосовали против предложений России. Семь стран выступили против, четыре за, еще четыре воздержались.

Россия заявила, что этим голосованием страны якобы «дискредитируют Совет Безопасности ООН».

«Мизерный масштаб, уважаемые, мизерный. Мы сожалеем в связи с результатами голосования. Но никто не может помешать России задавать здесь те вопросы, которые мы считаем важными», — заявил постоянный представитель России в ООН и добавил, что он не будет выступать на повестке дня, которую инициировала Украина.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, севшего на мель", заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, другие члены экипажей попали в плен.