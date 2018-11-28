Помпео заверил, что США предоставят Украине военную помощь - Порошенко
Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон предоставит Украине полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета.
Читайте такжеАтака РФ на украинские корабли: в США призвали Порошенко и Путина выйти на прямой контакт
Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN, передает УП.
Отвечая на вопрос о реакции США на недавние события около Керченского пролива президент отметил четкую позицию высказанную послом США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности, он напомнил и о реакции на эти события НАТО.
Порошенко сообщил также, что в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео пообещал "полную поддержку, включая военную" для защиты суверенитета Украины от российской агрессии.
"Во время этого разговора мы получили полную поддержку, (обещание – ред.) полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.