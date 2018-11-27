США не исключают ужесточения санкций против России из-за ситуации с украинскими моряками

Власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Эд Ройс не исключил возможность введения новых санкций из-за ситуации в Азовском море.

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Политик надеется, что украинские моряки будут освобождены, передает "Газета.Ru".

«Если этого не произойдет, то это может привести к дополнительным санкциям», — заявил американский политик.

Также, по словам Ройс, он не согласен с заявлениями о том, что США могли как-то способствовать конфликту. По его мнению, власти США не обладали какой-то дополнительной информацией по инциденту, и он стал для них сюрпризом.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель комитета по иностранным делам немецкого Бундестага, член партии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» Норберт Рёттген заявил, что не исключает ужесточения санкций против Российской Федерации из-за нападения и захвата украинских судов в Керченском проливе.