В оккупированном Симферополе судят пленных украинских моряков, под здание суда стянули силовиков (видео)

Попасть на судебное заседание можно только по спискам, сформированным для российских СМИ.

В подконтрольном РФ Киевском районном суде в оккупированном Симферополе началось заседание, где выбирают меру пресечения схваченным ФСБ украинским морякам.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на собственного корреспондента. Отмечается, что ранее под зданием суда начали собираться крымчане, которые хотели поддержать украинских моряков.

В то же время, российские силовики усилили на месте меры безопасности. К к зданию суда прибыли полицейские машины, приставы и российский ОМОН.

Судебные заседания, как сообщается, будут проходить в трех залах. Попасть на слушание можно только по спискам, которые были сформированы для российских СМИ. Российских правозащитников, специально приехавших на заседание, на место не пустили.

Журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook о начале заседания по избранию меры пресечения для одного из задержанных украинских моряков Юрия Будзыло. Судья – Андрей Долгополов, адвокат – Айдер Азаматов.

«Сегодня судьи Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусовизберут меру пресечения для 12 моряков, для остальных суд рассмотрит завтра. Мера пресечения для раненых будет избираться в Керчи, где они находятся в медчасти воинской части», – сообщил он.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются более 20 украинских моряков.