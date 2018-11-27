У Путина цинично описали атаку России на корабли ВМС Украины

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «умиротворение произошло», когда российские пограничники «умиротворили нарушителей государственной границы РФ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с нападением российских пограничников на украинские военные корабли не нуждается в умиротворении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв государственного секретаря США Майка Помпео провести прямые переговоры между Украиной и РФ для урегулирования ситуации в связи с нападением и захватом украинских кораблей.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло уже позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение – здесь нечего умиротворять», - сказал Песков.

По его словам, есть порядок прохождения судов и военных кораблей, который неоднократно использовался украинской стороной.

«Существует определенный режим коммуникации при проходе – поэтому здесь нет никаких проблем. Нечего умиротворять», - добавил Песков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинских военнослужащих.

27 ноября президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Помпео провели телефонный разговор и скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.

Также было обнародовано заявление Помпео, в котором он призвал Порошенко и Путина к прямому контакту для урегулирования ситуации с захватом российскими силовиками украинских судов и членов экипажей.