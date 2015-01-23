На фасаде "Госсовета Крыма" начали монтировать надпись на украинском (фото)

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, это событие собрало под стенами «Госсовета» фотографов многих крымских изданий.

Несколько рабочих, взобравшись на строительные леса, устанавливают на фасад здания украинское название самопровозглашенного крымского парламента: «Державна Рада Республiки Крим». Их работа вызвала большой интерес и у прохожих.

Читайте такжеРоссия завалила Крым антиукраинской литературой (фото)Как известно, до аннексии Крыма в этом здании располагалась Верховная Рада Автономной Республики Крым. На фасаде здания было три вывески, написанных на украинском, крымскотатарском и русском языках.

17 марта 2014 года Верховную Раду Крыма переименовали в «Государственный совет», однако еще накануне переименования с фасада здания был снят герб Украины. Позднее с фасада убрали и названия на трёх языках, заменив их на название «Госсовета» на русском языке.

В то же время, согласно «конституции», принятой 11 апреля 2014 года на заседании «Госсовета» Крыма, государственными языками в аннексированном Россией Крыму являются украинский, крымскотатарский и русский.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

После этого США и Европейский союз ввел ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.

Россия проводит в Крыму политику тотальной русификации. Украинским и крымскотатарским школьникам запретили получать полное среднее образование на родном языке.