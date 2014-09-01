"Новый порядок": украиноязычных школьников в Крыму лишили права на законченное среднее образование

В школы вернется забытая в Украине пятибалльная система оценивания, и в то же время из школьной программы исчезло изучение украинского языка, испытывает притеснения и образовательный процесс на крымскотатарском, сообщает сайт Крим.Реалії.

На официальном уровне все три языка - русский, украинский и крымско - татарский-признаны государственными и защищаются так называемой «Конституцией» Крыма.

При этом единственная в Крыму украинская школа-гимназия в скором времени окончательно потеряет свой статус - ее переименуют. Языковой признак это учебное заведение, которое создавали в Симферополе как школу с украинским языком обучения, потеряло сразу после аннексии полуострова: все началось со смены директора, а потом взяли четкий курс на переориентацию школы на русский язык обучения. Уже 1 сентября здесь начали свою работу девять классов с украинским языком обучения и 31 русскоязычный класс.

Читайте такжеКрымские школы отменили обучение на украинском языке в начальных классах«Министр» образования так называемого «правительства» Крыма Наталья Гончарова говорит, что ее ведомство действует исключительно по воле родителей учеников. По ее утверждению, родители якобы сами выбирают русский язык для своих детей.

«У нас нет заявлений от родителей, которые хотели выбрать первый класс для своего ребенка как класс с украинским языком обучения. Формирование первого класса базируется лишь на основании заявлений родителей. В десятых-одиннадцатых классах, согласно закону об образовании, государственным языком обучения признан русский язык. Поэтому десятые - одиннадцатые классы могут быть только классами с русским языком обучения», - заявила «министр» образования Крыма.

Таким образом, украинские и крымскотатарские школьники потеряли возможность получить полное среднее образование на родном языке.

Читайте такжеОмбудсмен обвиняет Россию в этнической дискриминацииДо аннексии в Крыму работало 7 украинских, 15 крымскотатарских и почти 600 русскоязычных школ. С начала этого учебного года из школьной программы изъяли уроки украинского языка, а учителей его еще летом сократили или срочно перепрофилировали на другие предметы.

Председатель ассоциации крымскотатарских работников образования «Маарифчи»Сафуре Каджаметова рассказала о том, что ситуация в отрасли является угрожающей и для крымскотатарского языка. В старших классах даже в национальных школах изучение родного языка теперь запрещено. А в остальных школ изучения крымскотатарского переведено в статус факультативного, то есть сведено до уровня внеклассных кружков. При этом учителя не будут иметь права даже ставить оценки, чтобы поощрять учеников.