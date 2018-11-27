"Не нужно быть Джеймсом Бондом": Климкин рассказал о планах Путина по расчленению Украины
04:25, 27 ноября 2018Политика
1188 1
Россия хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья, - убежден украинский дипломат.
REUTERS
В Российской Федерации есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.
Читайте такжеРада согласилась ввести военное положение в некоторых областях Украины на 30 дней
Об этом в прямом эфире ICTV заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.
"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристских действий, у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины", - заявил он.
По его словам, для Путина само существование Украины – "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому Россия на этом не остановится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Атака россиян в Азовском море