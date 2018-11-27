"Не нужно быть Джеймсом Бондом": Климкин рассказал о планах Путина по расчленению Украины

В Российской Федерации есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

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Об этом в прямом эфире ICTV заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристских действий, у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины", - заявил он.

По его словам, для Путина само существование Украины – "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому Россия на этом не остановится.