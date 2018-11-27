Год работы в должности директора ГБР: СМИ рассказали о "неуступчивости" Трубы

Летом 2018 года директор Бюро отказался принять на работу 27 претендентов на руководство функциональными и территориальными подразделениями ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия.

Принципиальность директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы – это первый в современной Украине прецедент отказа от политических компромиссов на высоком государственном уровне.

Такое мнение выражает издание gazeta.ua в статье под заголовком «Коррупции – труба».

Журналисты издания напоминают, что за год работы на своей должности Труба постоянно подвергался давлению со стороны оппонентов во власти. Это и трудности с материально-техническим обеспечением Бюро, и телефонные угрозы в адрес жены руководителя ГБР, и судебный иск народного депутата от БПП Юрия Македона о признании недействительным конкурса, на котором Труба был избран на нынешнюю должность.

Но главным испытанием для чиновника стал «кейс-27», отмечает gazeta.ua. Летом 2018 года директор Бюро отказался принять на работу 27 претендентов на руководство функциональными и территориальными подразделениями ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия. Причиной стало уничтожение результатов их проверки на полиграфе. Внешняя конкурсная комиссия подала эти же кандидатуры во второй раз, но Труба снова отказался утвердить их.

«Неуступчивость Трубы в «кейсе-27» перекликается с ситуацией Артема Сытника, который в Одессе многократно переназначал конкурсы на должность начальника территориального управления. Только если Сытник имел противодействие на областном уровне, то Труба – на национальном», - напоминает gazeta.ua.

Журналисты издания также подчеркивают, что Роман Труба получил кредит доверия западных партнеров Украины только после того, как продемонстрировал свою самостоятельность.

Как сообщалось, во вторник, 27 ноября, около 300 следователей ГБР примут присягу и начнут работать над первыми уголовными делами.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками. Создание Бюро также является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине.