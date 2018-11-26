Договор с Россией о статусе Азово-Керченской акватории является ничтожным - МИД

Климкин отметил, что действия РФ является узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных статьей 2 Конвенции ООН, стороной которой является Россия.

РФ своими действиями подтвердила ничтожество двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря.

Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".

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"Действия Российской Федерации и в Керченском проливе, и в Черном море являются применением силы и на территории Украины, и ... за пределами 12-мильной зоны. Таким образом Российская Федерация нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права", - заявил министр.

Климкин отметил, что действия РФ являются узурпацией суверенных прав Украины, гарантированных статьей 2 Конвенции ООН, стороной которой является Россия.

"И, конечно, любые ссылки-манипуляции России о якобы нарушениях государственной границы являются по определению нелегитимными, поскольку есть решение всех международных органов, включая Генассамблею ООН", - подчеркнул Климкин.

Он подчеркнул, что своими действиями РФ также нарушила свободу судоходства и статьи 38 и 44 конвенции ООН по морскому праву, которая запрещает препятствовать мирному транзиту Керченским проливом.

"Таким образом РФ своими действиями подтвердила ничтожество двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря.

Мы понимаем, что Россия не имела и не имеет намерения их соблюдать. Соответственно все российские манипуляции и ссылки на якобы общие воды Украины и России являются абсолютно безосновательными", - отметил министр.