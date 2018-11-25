Яценюк выступает за немедленную денонсацию соглашения об Азовском море и внедрения действенных санкций против РФ

Планы Кремля давно понятны, подчеркнул Арсений Яценюк: "Они объявили войну не только Украине, а и всему цивилизованному миру".

У НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как внедрить действенные санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Чтобы предотвратить большую беду.

Об этом подчеркнул лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в заметке на Facebook 25 ноября после сообщения об очередной эскалации на Азове.

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"Россия прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях. Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - подчеркнул он.

Планы Кремля давно понятны, подчеркнул Арсений Яценюк: "Они объявили войну не только Украине, а и всему цивилизованному миру".

"Мы должны немедленно денонсировать соглашение об Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"У НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как внедрить действенные санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Чтобы предотвратить большую беду", - подчеркнул Арсений Яценюк.