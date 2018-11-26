Коррупция во время военного положения это мародерство - Садовый
Об этом заявил мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый.
"Я уже не говорю про Иловайск, Дебальцево. Это может кому-то не нравиться, но это реалии", – отметил политик.
Он также обратил внимание на другую важную проблему – коррупцию в условиях военного положения.
Уровень коррупции сегодня в Украине является критическим. И во времена военного положения я бы называл коррупцию мародерством. За это должно быть жесткое наказание. Здесь важно, чтобы общественность, все активные люди это прекрасно понимали, – считает Садовый.
"Еще одна мысль, которая, я думаю, мучает всех нас. Как во времена военного положения мы можем терпеть прямую антиукраинскую деятельность российской агентуры. Медведчук, Бойко, Рабинович и другие. Почему они свободно себя чувствуют? Президент встречается с Медведчуком, о чем они ведут беседы? Это те вопросы, на которые общество требует твердого ответа", – заявил мэр Львова.
По его словам, фракция "Самопомощь" ждет текста о введении военного положения, который будет предложен президентом. Позиция "Самопомощи" – закон прежде всего.
"Относительно выборов. Месяцем быстрее, месяцем позже, но все равно мы эту коррумпированную власть устраним. Но сейчас надо думать исключительно об интересах страны", – отметил Андрей Садовый.