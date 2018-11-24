Яценюк и Аваков осмотрели обустройство государственной границы на Харьковщине

Яценюк отметил, что обустройство участка государственной границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

В субботу, 24 ноября, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и министр внутренних дел Украины, представитель НФ в правительстве Арсен Аваков побывали на ВВС "Дергачи" Харьковского пограничного отряда.

Они осмотрели участок государственной границы с воздуха, проехали вдоль его линии и ознакомились с обустройством отдела пограничной службы "Дергачи".

Арсений Яценюк отметил, что обустройство участка государственной границы вполне соответствует европейскому уровню, и подтверждением этому является то, что некоторые европейские страны заимствуют украинский проект.

Обустройство государственной границы с Россией проводится впервые за историю нашего государства, подчеркнул он: "Те, кто охраняют государственную границу, впервые за историю Украины получили возможность действительно нести службу по охране государственной границы и иметь возможности, как первая линия обороны, останавливать агрессора".

Лидер НФ выразил благодарность пограничной службе, а также нынешнему правительству за то, что этот проект не был остановлен, несмотря на недофинансирование и дискредитационную кампанию.

Он подчеркнул, что попытки определенных политиков дискредитировать проект - это попытка дискредитации в целом идеи государственной границы. Первым кампанию по дискредитации проекта начала Россия, сказал он, однако подхватили ее и внутри страны: "Хочу обратиться к тем, кто дискредитировал этот проект: на кого вы работали и на кого вы работаете до сегодняшнего дня?".

Лидер НФ подчеркнул, что за несколько лет невозможно, как говорят критиканы, обустроить почти 2500 км границы, да еще и в условиях недофинансирования: "Понимаю, что было возбуждено уголовное производство за злоупотребление на строительстве границы. Только же надо сказать правду, откуда это производство - на основании подписи премьер-министра Арсения Яценюка, который дал поручение Министерству внутренних дел провести проверку использования средств государственного бюджета".

"После этого вновь созданные органы делают из этого дешевое политическое шоу. Если нарушили закон – заставте отвечать. Если не нарушили закон – заставте отвечать тех, кто заявил об этом нарушении", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что в связи с этим звучат абсурдные цифры в десятки и сотни миллионов, хотя на весь проект было выделено всего около 800 миллионов: "Там, где есть злоупотребления, докажите. Докажите в суде. Я буду первый, кто будет аплодировать такому решению. Но если вы превратили свою работу по борьбе с коррупцией в политические лозунги и дискредитацию государственной программы строительства границы – за это тоже надо нести ответственность".

В свою очередь Арсен Аваков отметил, что сегодня опорный пункт ВВС "Дергачи" - один из 40, обустроенных вдоль границы: "Уровень качества инженерных сооружений высок. Самое главное здесь - интеллектуальная составляющая и реагирование".

Он сообщил, что в госбюджете нынешнего года заложено поэтапное развитие этого проекта: "После того, как мы практически завершаем в этом году Харьковскую область, переходим на другие области".

"На дискредитацию этого проекта уходит столько денег, что если бы хотя бы половина из них была направлена на проект - мы уже, видимо, (обустраивали границу. – Ред.) на середине Луганской области", - сказал Арсен Аваков.

А председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что темпы обустройства границы необходимо ускорять: "Думаю, будем обращаться и к правительству относительно дополнительного финансирования".

Он подчеркнул, что благодаря обустройству границы эффективность работы пограничной службы буквально за два года значительно увеличилась: "Только в этом году около 20 миллионов гривен – это задержание контрабанды на участке. Харьковский отряд задержал около 11 групп нелегальных мигрантов с организаторами".

Начальник Восточного регионального управления генерал-майор Андрей Игнатьев добавил, что после обустройства в десять раз снизилась противоправная деятельность со стороны преступных группировок на соответствующих участках границы.

Генерал-майор также подчеркнул, что такое обустройство границы - первой линии обороны позволяет значительно экономить человеческий ресурс: "На участок, который, например, ранее охранялся 4-5 пограничными нарядами, сейчас при необходимости мы присылаем 1-2 наряда".

Инженерно-техническое обустройство границы состоит из комплексных систем видеонаблюдения и контроля, сплошного противотранспортного рва, контрольно-следовой полосы, невзрывчатых инженерных заграждений и передвижных боевых модулей, которые позволяют создать сплошную зону наблюдения вдоль всей границы, а также является составной частью системы огневого поражения.

Технические средства, составляют основу системы, связанные в единый комплекс, управляются из единого центра и дают возможность отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования.