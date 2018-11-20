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В Почаевском горсовете отказались предоставить землю возле Лавры монахам МП (видео)

18:28, 20 ноября 2018
Общество
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Депутаты Почаевского горсовета отказались предоставить землю монахам МП

На наделы площадью 2,5 гектара претендуют монахи Московского патриархата. Правоохранители начали исследовать видео, на котором якобы монах Почаевской Лавры предлагает депутату деньги, чтобы тот проголосовал за выделение земли вокруг Лавры в пользование МП.

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Теги: #Тернополь#УПЦ МП