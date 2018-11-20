В Почаевском горсовете отказались предоставить землю возле Лавры монахам МП (видео)
18:28, 20 ноября 2018Общество
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Правоохранители начали исследовать видео, на котором якобы монах Почаевской Лавры предлагает депутату деньги, чтобы тот проголосовал за выделение земли .
На наделы площадью 2,5 гектара претендуют монахи Московского патриархата / УНИАН
Монахам Почаевской Свято-Успенской Лавры местные депутаты отказались отдавать землю вокруг религиозного комплекса.
На наделы площадью 2,5 гектара претендуют монахи Московского патриархата. Правоохранители начали исследовать видео, на котором якобы монах Почаевской Лавры предлагает депутату деньги, чтобы тот проголосовал за выделение земли вокруг Лавры в пользование МП.
Депутаты Почаевского горсовета отказались предоставить землю монахам МП
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