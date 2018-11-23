Порошенко о поездке Путина в оккупированный Крым: от этих визитов полуостров российским не станет

Крым - это Украина, подчеркнул глава Украинского государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым - грубое нарушение международного права, но от этих визитов полуостров российским не станет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Словацкой республики Андреем Киской пресс-конференции в Киеве.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, - Крым российским не станет. Крым - это Украина, был и всегда будет», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября руководство РФ во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в оккупированный Крым для обсуждения «будущего России».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент РФ проведет в оккупированном Крыму расширенное заседание президиума Госдумы по вопросам об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Он пояснил, что будет обсуждаться указ Путина «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По словам Пескова, сегодня в Крыму Путин с главами российских регионов, вице-премьером, руководителями ведомств и министерств обсудит выполнение намеченных задач по реализации «планов по стратегическому развитию России».

Как сказал Песков, «до сегодняшнего заседания в гостинице «Мрия» накануне уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина».

Кроме того, по его словам, после этого заседания Путин «наверняка задержится» и проведет серию встреч с членами правительства и вице-премьерами, и руководством администрации.