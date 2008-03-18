Тимошенко увидит, кто куплен Черновецким

Фракция БЮТ покинет сессионный зал и не будет принимать участия в работе Верховной Рады, если сегодня не будет проголосован проект постановления о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после завершения заседания фракции БЮТ в парламенте.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодняшнее голосование по этому постановлению станет знаковым и будет экзаменом на прочность коалиции. «Это будет индикатором того, что происходит в парламенте», - сказала премьер-министр.

По ее словам, этим голосованием будет продемонстрировано, «кто в этом зале куплен ЧЕРНОВЕЦКИМ».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что некоторые депутаты будут объяснять свой отказ голосовать за проведение досрочных выборов в Киеве несовершенным законодательством. «Продажный политик всегда найдет объяснение», - сказала она. При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если не будет проголосовано постановление, «фракция БЮТ покинет этот парламент».

Она заявила, что БЮТ вернется в сессионный зал ВР только тогда, когда будет принято решение о проведении досрочных выборов в Киеве. При этом премьер-министр заверила, что БЮТ не будет блокировать работу Верховной Рады.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, может ли голосование по этому вопросу привести к расколу коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Это ни в коем случае не приведет к расколу коалиции».