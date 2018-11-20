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Армия Украины точно способна остановить агрессора - Порошенко

16:09, 20 ноября 2018
Политика
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Петр Порошенко / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в Черкассах.

«В Украине есть сейчас, наконец, впервые за 27 лет, мощная и боеспособная украинская армия, которая точно способна остановить агрессора», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, в Украине есть современная и боеспособная пограничная служба, которая является важной составляющей сектора обороны и безопасности. «Служба, которая на наших глазах ускоренно приобретает способность действовать в соответствии со стандартами НАТО и лучшими мировыми практиками», - сказал он.

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Теги: #Украина#армия#Петр Порошенко