Одной из важнейших целей боевиков является Дебальцево - источник

Об этом пишет Инсайдер со ссылкой на анонимный источник во фракции.

"Это крупный железнодорожный узел, контроль над ним позволит боевикам контролировать логистику поставок угля", - говорит нардеп на условиях анонимности.

Якобы штурмуя донецкий аэропорт, боевики хотят отвлечь внимание руководства АТО и оттянуть резервы от Дебальцево, чтобы пойти в наступление и ликвидировать плацдарм украинской армии в районе этого города.

В Генштабе эту версию не отрицают.

Читайте такжеБоевики объявили о планах захватить Пески и Авдеевку"Сепаратисты хотят не только этот населенный пункт, но и еще несколько, но мы отдавать их не намерены", - говорит собеседник издания. По его словам, цель наступления – срыв переговоров в Астане, потому что россияне поняли, что не смогут там добиться успеха.

Руководство Генштаба и сотрудники СБУ уверены, что готовя наступление на Донбассе, сепаратисты и Россия рассчитывали, что после прорыва украинской обороны Киев попросит мира и согласится на все условия Москвы.

"Мы это уже проходили в августе, но сейчас ситуация изменилась, и мы готовы хорошенько дать им по зубам", - говорит источник издания в силовых структурах.

Тем временем 18 января МИД России официально заявил, что Путин направил Порошенко письмо, в котором предложил начать обоюдный отвод тяжелой артиллерии за пределы 15 км от передовой.

В ответ Порошенко заявил, что готов к заседанию "нормандской группы". Но пока что четкая дата встречи не определена.

Один из украинских политиков, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что их успех будет зависеть от стойкости украинских бойцов.

"Когда на фронте побеждают наши, российские дипломаты становятся "шелковыми" и предлагают искать компромиссы. А вот когда мы отступаем, они сразу в безапелляционной форме требуют принять все их требования", - говорит политик.