Одной из важнейших целей боевиков является Дебальцево - источник
Нардепы из фракции "Народный фронт" утверждают, что одной из важнейших целей боевиков является взятие города Дебальцево.
Об этом пишет Инсайдер со ссылкой на анонимный источник во фракции.
"Это крупный железнодорожный узел, контроль над ним позволит боевикам контролировать логистику поставок угля", - говорит нардеп на условиях анонимности.
Якобы штурмуя донецкий аэропорт, боевики хотят отвлечь внимание руководства АТО и оттянуть резервы от Дебальцево, чтобы пойти в наступление и ликвидировать плацдарм украинской армии в районе этого города.
В Генштабе эту версию не отрицают.
Читайте такжеБоевики объявили о планах захватить Пески и Авдеевку"Сепаратисты хотят не только этот населенный пункт, но и еще несколько, но мы отдавать их не намерены", - говорит собеседник издания. По его словам, цель наступления – срыв переговоров в Астане, потому что россияне поняли, что не смогут там добиться успеха.
Руководство Генштаба и сотрудники СБУ уверены, что готовя наступление на Донбассе, сепаратисты и Россия рассчитывали, что после прорыва украинской обороны Киев попросит мира и согласится на все условия Москвы.
"Мы это уже проходили в августе, но сейчас ситуация изменилась, и мы готовы хорошенько дать им по зубам", - говорит источник издания в силовых структурах.
Тем временем 18 января МИД России официально заявил, что Путин направил Порошенко письмо, в котором предложил начать обоюдный отвод тяжелой артиллерии за пределы 15 км от передовой.
В ответ Порошенко заявил, что готов к заседанию "нормандской группы". Но пока что четкая дата встречи не определена.
Один из украинских политиков, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что их успех будет зависеть от стойкости украинских бойцов.
"Когда на фронте побеждают наши, российские дипломаты становятся "шелковыми" и предлагают искать компромиссы. А вот когда мы отступаем, они сразу в безапелляционной форме требуют принять все их требования", - говорит политик.