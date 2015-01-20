В результате боев взлетно-посадочная полоса Донецкого аэропорта полностью выведена из строя
В штабе АТО отмечают, что украинские подразделения крепко держат оборону стратегического объекта.
В Донецком аэропорту продолжаются жестокие бои, полностью выведена из строя взлетно-посадочная полоса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В аэропорту Донецка продолжаются жестокие бои, взлетно-посадочная полоса аэродрома полностью выведена из строя», - отметил он.
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«Украинские подразделения крепко держат оборону, нанося боевикам тяжелые потери в живой силе и технике, операция продолжается», - добавил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в последние дни боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт.
19 января советник президента Юрий Бирюков на своей странице в Facebook написал, что боевики взорвали перекрытие второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, в результате чего многие украинские бойцы получили ранения.
Сегодня Бирюков сообщил, что восемь украинских военнослужащих попали в плен в Донецком аэропорту.