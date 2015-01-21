ИС: в Донецк прибывает подкрепление для боевиков

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его словам, подкрепление восполнит потери, понесенные боевиками в боях за донецкий аэропорт, Пески, в районе Спартака и Путиловского путепровода. "В частности, переброшено два танковых подразделения (всего 12 танков и передвижная ремонтная мастерская) и несколько «пехотных» подразделений", - сообщил Дмитрий Тымчук.

Кроме этого, он сообщил, что на "перевалочные" санитарные пункты боевиков в районе Харцызска и Тореза продолжают прибывать конвои с раненными боевиками. "За последние сутки зафиксировано как минимум 5 таких конвоев. На данных пунктах ведется "сортировка": тяжело раненные отправляются на территорию РФ (Ростов-на-Дону), остальные проходят лечение на базе обычных гражданских медицинских учреждений на Донбассе, где, по заявлениям руководства боевиков, ощущается нехватка квалифицированного медперсонала и медикаментов, а также специализированного медицинского оборудования, необходимого для лечения боевых ранений", - отметил Дмитрий Тымчук.