За неделю было уничтожено около 300 боевиков – Геращенко
02:50, 20 января 2015Политика
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Около 300 боевиков были убиты на протяжении последней недели.
За неделю было уничтожено около 300 боевиков / пресс-служба Министерства обороны
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова", пишет Украинская правда.
"По нашим данным, погибло порядка 300 террористов за последнюю неделю. В результате мощных контрударов артилерийских как под аэропортом, так и под Горловкой, Комсомольском и Волновахой", - сказал он.
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По словам Геращенко, ударами артилерии сил АТО уничтожено большое количество российских военных и их командные пункты.
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