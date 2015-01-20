За неделю было уничтожено около 300 боевиков – Геращенко

02:50, 20 января 2015
Политика
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Около 300 боевиков были убиты на протяжении последней недели.

фото пресс-служба Министерства обороны

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова", пишет Украинская правда.

"По нашим данным, погибло порядка 300 террористов за последнюю неделю. В результате мощных контрударов артилерийских как под аэропортом, так и под Горловкой, Комсомольском и Волновахой", - сказал он.

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По словам Геращенко, ударами артилерии сил АТО уничтожено большое количество российских военных и  их командные пункты.

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