За неделю было уничтожено около 300 боевиков – Геращенко

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова", пишет Украинская правда.

"По нашим данным, погибло порядка 300 террористов за последнюю неделю. В результате мощных контрударов артилерийских как под аэропортом, так и под Горловкой, Комсомольском и Волновахой", - сказал он.

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По словам Геращенко, ударами артилерии сил АТО уничтожено большое количество российских военных и их командные пункты.