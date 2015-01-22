Черный День соборности: год назад на Майдане начали гибнуть люди
Ровно год назад, в День соборности, 22 января 2014 года, на Майдане от огнестрельных ранений погибли первые участники массовых протестов.
Рано утром 22 января, около шести часов, возле стадиона "Динамо", где перед тем продолжались напряженные стычки между митингующими и силовиками, несколькими выстрелами был убит 20-летний украинец армянского происхождения Сергея Нигоян. В то время между майдановцами и силовиками еще длилось "перемирие".
По заключению МВД, у Сергея Нигояна были обнаружены телесные повреждения от 2 проникающих слепых дробовых ранений грудной клетки с повреждением легких и сердца, а также непроникающее ранение в височной области головы, вызванные "картечью на основе сплава свинца".
Нигояна похоронили в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области 26 января. С него начался отсчет жертв на Майдане, которых позже назвали "Небесной сотней".
Уже в 11 часов утра в СМИ появились сообщения о смерти еще одного протестующего.
"Он был застрелен, ранения в грудную клетку в области сердца и поступил в медчасть около 8 часов утра уже без пульса", - сообщил дежурный врач.
Погибшим оказался 25-летний гражданин Беларуси Михаил Жизневский. По данным МВД, смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением аорты в области сердца, вызванного "охотничьей пулей".
Погибшего похоронили вечером 28 января на кладбище возле поселка Знамя Труда в Гомельском районе Беларуси.
Около 15 часов СМИ сообщили об обнаружении тела со следами пыток в Бориспольском районе Киевской области. Уже вечером подтвердилось, что это участник Евромайдана - погиб Юрий Вербицкий, которого похитили вместе с общественным активистом Игорем Луценко накануне. Свидетели заявляли о многочисленных переломах, травмах и ушибах на теле, однако официальной причиной смерти назвали переохлаждение.
Вербицкого похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 24 января.
Также 22 января в Киевскую городскую клиническую больнице № 17 скорая помощь доставила раненого во время столкновений в грудную клетку (по некоторым данным, бронебойной пулей 12 калибра - как и используемые "Беркутом" ружья "Форт") 45-летнего мужчину, который скончался, не приходя в сознание, 25 января после двух операций. Погибшего звали Роман Сенык.
Похоронили Сеныка 27 января в селе Наконечное Второе Львовской области.
22 января возле стадиона "Динамо" на Грушевского подвергся жестокому избиению 66-летний киевлянин Александр Бадера.
Мужчина оставался в сознании, однако не обращался в больницу из-за опасности быть задержанным или похищенным. Умер 28 января от полученных травм.
Похоронен в селе Малая Солтановка Васильковского района Киевской области.