Черный День соборности: год назад на Майдане начали гибнуть люди

Рано утром 22 января, около шести часов, возле стадиона "Динамо", где перед тем продолжались напряженные стычки между митингующими и силовиками, несколькими выстрелами был убит 20-летний украинец армянского происхождения Сергея Нигоян. В то время между майдановцами и силовиками еще длилось "перемирие".

По заключению МВД, у Сергея Нигояна были обнаружены телесные повреждения от 2 проникающих слепых дробовых ранений грудной клетки с повреждением легких и сердца, а также непроникающее ранение в височной области головы, вызванные "картечью на основе сплава свинца".

Нигояна похоронили в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области 26 января. С него начался отсчет жертв на Майдане, которых позже назвали "Небесной сотней".

Уже в 11 часов утра в СМИ появились сообщения о смерти еще одного протестующего.

"Он был застрелен, ранения в грудную клетку в области сердца и поступил в медчасть около 8 часов утра уже без пульса", - сообщил дежурный врач.

Погибшим оказался 25-летний гражданин Беларуси Михаил Жизневский. По данным МВД, смерть наступила от сквозного огнестрельного ранения грудной клетки с повреждением аорты в области сердца, вызванного "охотничьей пулей".

Погибшего похоронили вечером 28 января на кладбище возле поселка Знамя Труда в Гомельском районе Беларуси.

Около 15 часов СМИ сообщили об обнаружении тела со следами пыток в Бориспольском районе Киевской области. Уже вечером подтвердилось, что это участник Евромайдана - погиб Юрий Вербицкий, которого похитили вместе с общественным активистом Игорем Луценко накануне. Свидетели заявляли о многочисленных переломах, травмах и ушибах на теле, однако официальной причиной смерти назвали переохлаждение.

Вербицкого похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 24 января.

Также 22 января в Киевскую городскую клиническую больнице № 17 скорая помощь доставила раненого во время столкновений в грудную клетку (по некоторым данным, бронебойной пулей 12 калибра - как и используемые "Беркутом" ружья "Форт") 45-летнего мужчину, который скончался, не приходя в сознание, 25 января после двух операций. Погибшего звали Роман Сенык.

Похоронили Сеныка 27 января в селе Наконечное Второе Львовской области.

22 января возле стадиона "Динамо" на Грушевского подвергся жестокому избиению 66-летний киевлянин Александр Бадера.

Мужчина оставался в сознании, однако не обращался в больницу из-за опасности быть задержанным или похищенным. Умер 28 января от полученных травм.

Похоронен в селе Малая Солтановка Васильковского района Киевской области.