Убит еще один митингующий - СМИ
11:10, 22 января 2014Политика
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СМИ сообщают о смерти еще одного митингующего в столкновениях на Грушевского
Убит четвертого митингующего - СМИ
О гибели митингующего рассказал дежурный врач Николай Сивак, передает espreso.tv.
Имя погибшего пока неизвестно, ему было 20-25 лет.
Он был застрелен в грудную клетку в область сердца и поступил в медчасть около 8 часов утра уже без пульса. Тело погибшего находится в медчасти на Грушевского, которую развернули в одном из зданий.
Сейчас там работает милиция, продолжается опознание.
По состоянию на 10:58 тело уже вывезли из медчасти.
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