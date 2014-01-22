Убит еще один митингующий - СМИ

О гибели митингующего рассказал дежурный врач Николай Сивак, передает espreso.tv.

Имя погибшего пока неизвестно, ему было 20-25 лет.

Он был застрелен в грудную клетку в область сердца и поступил в медчасть около 8 часов утра уже без пульса. Тело погибшего находится в медчасти на Грушевского, которую развернули в одном из зданий.

Сейчас там работает милиция, продолжается опознание.

По состоянию на 10:58 тело уже вывезли из медчасти.