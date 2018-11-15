Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит новую резолюцию по Крыму (видео)

После голосования в комитете проект направят на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября рассмотрит обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и Севастополе, Украина».

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Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в ООН в "Твиттере". Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что соавторами документа стали представители 38 стран мира.

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН окончательно одобрила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина)». Тогда 70 стран поддержали документ, 26 выступили против, 76 воздержались. Против резолюции выступили Беларусь, Армения, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить рекомендации Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.