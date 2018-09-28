Перелет Порошенко на Генассамблею ООН стоил государству 5 миллионов гривень

Занималось перевозкой президента государственное авиационное предприятие «Украина», плательщиком за услуги выступило Государственное управление делами.

Стоимость перелета делегации президента Украины Петра Порошенко в Нью-Йорке на заседание Генеральной ассамблеи ООН стоил государству 4,2 миллиона гривень (без НДС).

Соответствующая информация содержится на портале использования публичных финансов, пишет Громадське.

С учетом НДС, стоимость перевозки составляет 5,08 миллионов гривень.

Занималось перевозкой президента государственное авиационное предприятие «Украина», плательщиком за услуги выступило Государственное управление делами.

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Отметим, что Петр Порошенко принял участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября 2018 года. В частности, там он призвал мир повлиять на Россию для соблюдения прав человека в аннексированном Крыму.

С трибуны Генассамблеи Порошенко вспомнил о незаконно осужденных Россией политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе, которые голодают более 130 дней:

Также Порошенко передал генсеку ООН ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией.