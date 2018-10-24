Миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет восстановить мир на украинской земле - Порошенко

По словам президента, общая цель мирового сообщества - сделать ООН полезной для всех людей планеты.

Президент Петр Порошенко убежден, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на Донбассе с мощным мандатом и широким кругом ответственности поможет восстановить мир на украинской земле.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 73 года тому назад Украина была среди стран-учредителей ООН, подписавших Устав Организации в Сан-Франциско.

«Несмотря на все вызовы и проблемы, мы искренне поддерживаем деятельность ООН и верим в ее будущее. Сделать ООН полезной для всех людей планеты - это наша общая цель», - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, для Украины это могло бы быть через развертывание многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции для Совбеза ООН о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе.

По словам министра, во время встреч с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом и государственным секретарем США Майком Помпео на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он объяснял важность того, чтобы был не только военный компонент, но и международная администрация и полицейский компонент.

1 октября представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Великобритания присоединится к проекту резолюции ООН о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе.