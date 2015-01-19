Кабмин предлагает обновить руководство налоговой, таможни и других служб на местах

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам главы правительства, соответствующее поручение он дал профильным министрам на заседании правительства в понедельник, 19 января.

«Тотальная смена руководства налоговой, таможенной и разного рода служб на местах. Их обучение, и, конечно же, помимо этого, необходимо предоставить социальный пакет, который позволит бороться с коррупцией и нормально нести свою службу, - сказал Яценюк. - Профильные министры за это несут персональную ответственность».

Читайте такжеУкраинцам предстоит как минимум год жить «с затянутыми поясами» – министр финансовРанее президент Украины Петр Порошенко отметил, что коррупционные схемы, которые действовали при предыдущей власти в Администрации главы государства, полностью разрушены, но случаев, когда чиновники разных звеньев других структур злоупотребляют властью, еще очень много.

Кабинет министров Украины в марте 2014 года принял решение о существенном сокращении государственного аппарата, а также сокращении расходов на содержание чиновников, в том числе пенсионеров. По итогам первого этапа реформы госаппарата были уволены 28 тысяч чиновников, что составляет около 10% от их общего количества.