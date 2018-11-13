Россия отказалась проводить в Минске заседание по фейковым выборам в ОРДЛО

Первый вице-спикер парламента призывает украинских дипломатов требовать от международного сообщества введения санкций, потому что Россия идет к срыву Минских соглашений.

Российская Федерация, которая 11 ноября вопреки Конституции Украины и Минским соглашениям провела на оккупированном Донбассе псевдовыборы, отказалась согласиться на инициативу Украины созвать в Минске внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", - подчеркнула она.

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В частности, как заявила Геращенко, таким образом "Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на Донбассе и их разрушительные последствия".

"Россия делает ставку на срыв мирных переговоров и нагло демонстрирует, что до президентских выборов в Украине, на которых она стремится увидеть другого, чем Порошенко, победителя, никаких подвижек в мирных переговорах не будет", - убеждена она.

Геращенко отметила, что Россия стремится к дестабилизации на фронте и в целом в Украине и дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет. "Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону - идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!", - отметила она.

Также Геращенко подчеркнула, что Украина, власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров ужесточения санкций против РФ. "И ключевое - мы не должны дать Кремлю шанс вмешиваться в украинские президентские и парламентские выборы и на криках определенной части населения "тот, кто снизит тарифы, приди", завести лояльного Кремлю кандидата, который/которая тихонько сдаст Крым и Донбасс", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, представители Украины выступили с инициативой созвать немедленное внеочередное заседание ТКГ в Минске в связи с проведением Россией незаконных и противоправных "выборов" на оккупированной части востока Украины.

На оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на оккупированных территориях Украины является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия ответит за их проведение.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил, что следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 20 ноября.