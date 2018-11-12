Климкин: после псевдовыборов в ОРДЛО "весь мир смеется с РФ"

Глава МИД заявил, что весь мир смеется с РФ, но местным жителям на оккупированном Донбассе не до смеха.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о все большей изоляции Российской Федерации на международной арене после проведения псевдовыборов на оккупированной части Донбасса.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в микроблоге Twitter.

"Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя поздравляют! Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется над РФ, вот только людям на оккупированных Россией украинских территориях не до смеха...", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеГолосовали за 18 секунд: СБУ рассказала об абсурдной арифметике оккупантов на псевдовыборах в ОРДЛО

Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

Сегодня в Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе. Также в США отметили, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.

В Британии осудили псевдовыборы и призвали РФ вывести войска из Донбасса. Британские дипломаты убеждены, что незаконно проведенные 11 ноября псевдовыборы подрывают усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе как противоправные и нелегитимные.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.