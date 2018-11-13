Ожидаемая встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП «повисла в воздухе»: переговоры продолжаются

Встреча должна состояться сегодня днем в Украинском доме, однако пока ее проведение откладывается.

Представители Администрации президента Украины продолжают контакты с представителями УПЦ МП относительно запланированной на сегодня встречи главы президента Петра Порошенко с епископатом Московского патриархата.

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Как стало известно УНИАН из церковных кругов, встреча должна была бы состояться сегодня днем в Украинском доме, однако в настоящее время ее проведение откладывается, контакты представителей Администрации президента и Московского патриархата по этому мероприятию продолжаются.

«Ждем их результатов», - сказал УНИАН информированный источник.

В целом закрытое для прессы мероприятие должно состояться в формате круглого стола.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Украинского дома утром усилены меры безопасности: по периметру здания стоят сотрудники Управления государственной охраны, Национальной полиции и Национальной гвардии, проезжая часть огорожена металлическим забором. Возле входа дежурят автомобили полиции.

В свою очередь, представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook заметил, что в 14 часов в Украинском доме должна была бы начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата. Однако приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в актовом зале Киево-Печерской Лавры.

Он добавил, что утром был созван синод УПЦ МП с очевидным намеком - «кто из архиереев не подчинится распоряжению митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - тот решением Синода сегодня же лишится должности».