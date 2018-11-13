В Минкульте объяснили, почему Антиохийская и Сербская церкви поддержали РПЦ в вопросе автокефалии Украины

При этом, как отметил директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, ни одна церковь не сказала, что Украина не заслуживает и не нуждается в автокефальной поместной церкви.

Директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш объяснил, почему Антиохийская и Сербская православные церкви поддержали Русскую православную церковь в вопросе предоставления Вселенским патриархатом автокефалии православной церкви Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Только две церкви (Антиохийская и Сербская церкви) определенным образом, они даже не выступают против автокефалии, они только сегодня заявили о поддержке московской модели решения вопроса создания в Украине поместной церкви», - сказал Юраш.

Он добавил, что Антиохийская и Сербская церкви выступили за рассмотрение этого вопроса на Всеправославном Соборе.

При этом Юраш подчеркнул, что ни одна церковь не сказала, что Украина не заслуживает и не требует автокефальной поместной церкви.

«Мы понимаем, что это за две церкви. Антиохия - это Сирия (Дамаск), хотя патриарх сейчас в Ливане находится, но, по нашим данным, его офис в Баламанде охраняется российскими спецслужбами», - сообщил он. (Баламандский успенский монастырь - православный ставропигиальный мужской монастырь Антиохийской православной церкви, находится в 10 км к юго-востоку от Триполи - УНИАН).

Юраш добавил, что «ожидать от предстоятеля Антиохийской церкви другой, чем пророссийской, хотя относительно сдержанной позиции нельзя».

Что касается Сербской православной церкви, представитель Министерства культуры Украины отметил, что Сербия является давним стратегическим партнером России.

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«Второе, что побуждает Сербскую церковь, - это существование очень близких проблем. Не надо забывать, что у нее есть проблема и Македонской, и Черногорской церкви, хотя Константинополь сделал очень важный шаг в этом направлении: он не будет вмешиваться на данном этапе в решение вопроса о автокефалии этих двух церквей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины Петра Порошенко о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви - даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.