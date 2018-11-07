Финляндская православная церковь поддерживает автокефалию для Украины - Порошенко

Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томоса.

Во время рабочего визита в Финляндскую Республику президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви Его Высокопреосвященством архиепископом Львом.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил Архиепископа Льва за поддержку Православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

«Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет тому назад», - отметил предстоятель Финляндской православной церкви.

«Украинцы имеют право на независимую Церковь от России, потому что Россия сегодня является страной агрессором», - отметил глава украинского государства.

Собеседники обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томоса.