Более 50% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Порошенко на выборах президента - опрос

В то же время 18% граждан верят, что президентом по результатам выборов в 2019 году станет лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Более 50% граждан Украины ни при каких обстоятельствах не проголосуют за действующего президента Петра Порошенко на следующих выборах главы государства в 2019 году.

Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил руководитель группы «Рейтинг» Алексей Антипович, на данный момент 47% опрошенных украинцев указали, что однозначно примут участие в выборах президента, а 28% - что скорее всего примут участие в выборах. При этом, по его словам, указанные 28% респондентов условно можно разделить пополам и говорить, что половина из них придет на выборы, а другая половина - нет.

"Тогда мы имеем около 60%, которые выражают готовность в той или иной степени прийти на избирательные участки", - сказал Антипович.

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Говоря о президентских рейтингах, Антипович отметил, что среди тех опрошенных, кто намерен голосовать и определился с поддержкой, 20,7% готовы поддержать лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 11,4% - шоумена Владимира Зеленского, 10,3% - действующего президента Петра Порошенко, 9,9% - лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, 8,7% - председателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, 7,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 5,5 % - певца Святослава Вакарчука, 5,1% - председателя партии «Наши» Евгения Мураева, 3,7% - председателя партии «За життя» Вадима Рабиновича, 3,3% - предпринимателя, народного депутата Александра Шевченко, 2,9% - мэра Львова, председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового.

"Остальные кандидаты имеют около 1%", - сказал Антипович.

При этом он отметил, что рейтинг Тимошенко с лета постепенно растет. Вместе с тем в региональном распределении Тимошенко выиграет во всех регионах, кроме Донбасса, где уступает Бойко на 4%.

"Интересным вопросом является так называемый антирейтинг, то есть вопрос: «За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?». Лидером здесь традиционно является Петр Порошенко - более 50% избирателей, или 50% всех украинцев ни в коем случае не проголосуют за действующего президента, а Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко - это фамилии кандидатов, за которых не проголосуют ни в коем около четверти избирателей", - сказал Антипович.

Также он сказал, что интересным вопросом является вера украинцев в победу того или иного кандидата.

"На данный момент среди украинцев 18% верят, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко - это 20% среди избирателей и 18% среди все украинцев. В отношении Петра Порошенко - 13% среди всех опрошенных и 14% среди избирателей. Избирателями я называю тех, кто готов принять участие в выборах. О других кандидатах говорить не приходится, ведь вера в их победу крайне низкая", - сказал Антипович.

Он добавил, что половина украинцев не смогли определиться с ответом на данный вопрос.

Опрос был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки составляет не более 1%.