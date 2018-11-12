В Вене созывают постраду ОБСЕ из-за «выборов» в ОРДЛО

Кроме того, Украина требует немедленного созыва ТКГ.

В Вене созывается постоянный совет ОБСЕ по поводу «выборов» в ОРДЛО и нарушения Минских соглашений.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития, пишет Громадське радио.

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«Сегодня в Вене созывается постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет лишь один вопрос – незаконные выборы (в ОРДЛО – ред.) и нарушение минских соглашений. Незаконные выборы будут в повестке дня Совета министров иностранных дел ЕС на ближайшем заседании. Незаконные выборы будут в повестке дня Комитета министров Совета Европы. Мы требуем немедленного созыва ТКГ», — заявил Порошенко.

Напомним, псевдовибори на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись вчера, 11 ноября.

На «выборах» главаря оккупированной Луганщины победил действующий «руководитель» Леонид Пасечник. Об этом сообщил так называемый «избирательный комитет «ЛНР». Отмечают, что за него якобы проголосовали 68,3% избирателей.