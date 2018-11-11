Киев требует немедленного созыва заседания ТКГ из-за фейковых “выборов” на Донбассе

Украинская сторона также призвала Францию и Германию провести консультации с РФ из-за псевдовыборов.

Украинская часть Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе требует немедленного созыва внеочередного заседания ТКГ в связи с проведением незаконных псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе оккупанты организовали продажу продуктов на "избирательных участках"(фото)

Об этом говорится в заявлении украинской части ТКГ, которое обнародовала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

В частности, украинская сторона в ТКГ отмечает, что результаты псевдовыборов станут юридически ничтожными и не будут создавать никаких правовых последствий, а потому не признаются Украиной и миром.

"Мы подчеркиваем, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность. Мы призываем украинцев в оккупации не участвовать в псевдовыборах, игнорировать их", - отмечается в заявлении.

"Хотели бы также подчеркнуть, что единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ", - заявили участники переговоров от Украины.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых «внеочередных выборов» для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию", - отметили они.

"Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - подчеркивают в ТКГ

"Мы требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня происходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО. Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак.

«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.

Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».