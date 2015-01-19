Томбинский: В понедельник ЕС рассмотрит возможность признания "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями
01:19, 19 января 2015Политика
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Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский опроверг существование раскола в позициях Европы и Соединенных Штатов в отношении украинского вопроса.
В понедельник ЕС рассмотрит возможность признания "ЛНВ" и "ДНР" террористическими организациями
Об этом он рассказал Голосу Америки.
ЕС не идет на односторонние компромиссы с Кремлем.
"Европейский союз сейчас не меняет свои подходы к России. Дискуссии - есть, ведь ЕС - союз демократических стран. Но ясно, что единство ЕС и США на этом пути является доказанным. И оно за последний год было продемонстрировано", - сказал Томбинский.
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По словам дипломата, уже в понедельник главы МИД стран Евросоюза рассмотрят возможность признания "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.
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