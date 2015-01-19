Томбинский: В понедельник ЕС рассмотрит возможность признания "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями

Об этом он рассказал Голосу Америки.

ЕС не идет на односторонние компромиссы с Кремлем.

"Европейский союз сейчас не меняет свои подходы к России. Дискуссии - есть, ведь ЕС - союз демократических стран. Но ясно, что единство ЕС и США на этом пути является доказанным. И оно за последний год было продемонстрировано", - сказал Томбинский.

Читайте такжеРабочая группа уже собирает материалы для признания миром "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

По словам дипломата, уже в понедельник главы МИД стран Евросоюза рассмотрят возможность признания "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.