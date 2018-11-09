Россия реализует на Донбассе сценарий Приднестровья - Тука

По словам Георгия Туки, благодаря псевдовыборам Москва пытается легитимизировать главарей самоназванных "республик".

Россия организовала незаконные выборы на оккупированных территория Донецкой и Луганской областей с целью легитимизации главарей самоназванных "республик".

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Таким образом, РФ пытается подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с ними, как это было на оккупированной территории Молдовы - Приднестровье.

"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, - ред.). И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - рассказал Тука.

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Он добавил, что благодаря псевдовыборам Москва пытается легитимизировать главарей самоназванных республик.

"Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко (ликвидированный главарь "ДНР", - ред.), как Плотницкий (экс-главарь "ЛНР", ред.). Нужно было их заменять", - отметил Тука.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чрезвычайной важности" того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов" не противоречат Минским соглашениям.