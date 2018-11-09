Журналисты рассказали о трех судимостях Барны и требуют от него сложить мандат (видео)

Второго октября Барна обматерил журналиста телеканала "1+1" Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады.

Программа «Гроші» требует от депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олега Барны сложить мандат из-за инцидента, который произошел в кулуарах парламента 2 октября между народным депутатом и корреспондентом телеканала "1+1" Игорем Колтуновым.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«Барна был фигурантом трех уголовных дел. В свое время он избил деревянной палкой по голове человека. Гусятинский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы. После попадания в Раду он принимает участие в костюмированной клоунаде по картине Ильи Репина и просит Путина поцеловать его в задницу. Кроме того, пытается избавиться от внимания журналиста Игоря Колтунова – того самого, которого послал на три буквы», - говорится в сюжете.

Сейчас Барна требует лишить журналиста аккредитации в парламенте.

«Обиделся на сюжет, в котором мы показали, как он согласился на взятку в 50 тыс. долларов за нужное БПП голосование», - напомнили журналисты.

По их данным, Барна ищет единомышленников, которые готовы его поддержать в этом инциденте, ведь «Колтунов для них как кость в горле».

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«Мы считаем действия депутата БПП попыткой давления на свободу слова, поэтому, в свою очередь, требуем, чтобы Барна сложил мандат и не позорил украинский парламент», - заявили журналисты.

Для этого программа «Гроші» зарегистрировала соответствующую петицию на сайте президента.

Напомним, 2 октября народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве.

"Какого черта ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид**ла! Ты что, нетрадиционной ориентации?" - заявил Барна.

После этого политик публично пригрозил каналу "1+1" национализацией.

«Поэтому помните о своем будущем, на кого будете работать. Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, на хр*н пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице", - заявил он.

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Художественного руководителя "Студии Квартал 95" Владимира Зеленского возмутила реакция народного депутата Олега Барны и он запустил в социальной сети Facebook флешмоб #ідітьусраку.

К слову, это далеко не первый скандал, в который попадает вспыльчивый нардеп Олег Барна.

Так, в декабре 2017 года Барна получил тумаков от участников акции под зданием генпрокурора Юрия Луценко. Причиной этому стало то, что нардеп ударил кулаком в глаз участницу автопробега.