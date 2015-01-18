Экс-глава МВД Захарченко устроился на работу в российской госкорпорации
01:33, 18 января 2015Политика
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"Ростех" подтверждает информацию о том, что бывшему главе МВД Украины Виталию Захарченко предложили работу в госкорпорации.
Виталий Захарченко / УНИАН
Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы "Ростеха".
Ранее Виталий Захарченко заявил журналистам, что ему предложили должность старшего консультанта в этой госкорпорации. Он также сообщил, что получил российское гражданство.
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"Господин Захарченко будет работать в "Ростехе" в аппарате одного из заместителей генерального директора", - сказал представитель "Ростеха".
Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что не видится с беглым президентом Украины Виктором Януковичем и не знает, где тот находится.
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