Экс-глава МВД Захарченко устроился на работу в российской госкорпорации

Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы "Ростеха".

Ранее Виталий Захарченко заявил журналистам, что ему предложили должность старшего консультанта в этой госкорпорации. Он также сообщил, что получил российское гражданство.

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"Господин Захарченко будет работать в "Ростехе" в аппарате одного из заместителей генерального директора", - сказал представитель "Ростеха".

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что не видится с беглым президентом Украины Виктором Януковичем и не знает, где тот находится.