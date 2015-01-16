Беглый министр Захарченко сравнил себя с маршалом Жуковым

Об этом он заявил на брифинге в аннексированном Севастополе в пятницу 16 января, – пишет Крым.Реалии со ссылкой на местные ресурсы.

«Мы действительно несколько раз встречались с Виктором Федоровичем, но постоянного общения нет», – заявил Захарченко.

Также он заявил, что «не доверяет» министерству Арсена Авакова, и сравнил сегодняшнюю правоохранительную систему Украины с фашистской Германией, а себя – с маршалом Жуковым.

«Это все равно, что фашистская Германия объявила в розыск Жукова. Я не претендую, собственно говоря, на отношение к себе как к великому маршалу, но приблизительную оценку даю», – пояснил он.

Читайте такжеБеглый экс-министр Захарченко нашелся в СевастополеРанее генпрокурор Украины Виталий Ярема заявил, что руководство Интерпола рассматривает бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко как военного преступника, потому не объявляет его в розыск.

Как сообщалось, бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко заявил на брифинге в Севастополе, что он принял российское гражданство, однако при этом не собирается отказываться от украинского.