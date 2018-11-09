Генпрокуратура не проверила должным образом назначение Трубы головой ГБР – суд

Суд признал противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки назначения Трубы.

Генеральная прокуратура не провела надлежащую проверку назначения Романа Трубы председателем Государственного бюро расследований (ГБР).

Читайте такжеТруба запустит работу Государственного бюро расследований в ноябре, несмотря на суд

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, передает радио Свобода. Суд сообщил, что завершил рассмотрение иска народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Юрия Македона к Генпрокуратуре и Министерству юстиции.

Депутат требовал признать, что правоохранители не провели предусмотренной законом проверки, соответствует ли назначение Романа Трубы на должность директора ГБР закону «Об очищении власти». Суд удовлетворил исковые требования частично.

«Судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, в отношении распространения ч. 3 ст. 1 закона «Об очищении власти» на Романа Трубу, а также в необращении в Министерство юстиции о включении Романа Трубы в Единый государственный реестр лиц, относительно которых применены положения закона «Об очищении власти», – говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная сообщала, что Минюст обращался к Администрации президента относительно Трубы. Обращение было связано с тем, что он не прошел люстрационную проверку.