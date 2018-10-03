Директор ГБР Труба подписал меморандумы о сотрудничестве с правовыми академиями

ГБР планирует заключить подобные меморандумы также с другими научными институтами и высшими учебными заведениями.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подписал меморандумы о сотрудничестве этого ведомства с Национальной академией внутренних дел Украины и Национальной академией правовых наук Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро в среду.

«Когда, заняв должность директора ГБР, я размышлял, каким должно быть Бюро, главное слово, которое приходило мне в голову – интеллектуальным. Побеждает интеллект, а не сила – такова философия современных методов расследования», – приводит пресс-служба слова Романа Трубы.

Пресс-служба также сообщает, что ГБР планирует заключить подобные меморандумы также с другими научными институтами и высшими учебными заведениями, и напоминает, что ранее при Бюро был создан Научно-консультативный совет. Цель этих мероприятий – аккумулировать вокруг Бюро лучших ученых и экспертов.

«В будущем на базе ГБР планируется открыть научно-исследовательский институт и академию, которые будут разрабатывать изменения в законодательство, совершенствовать правовую базу, готовить работников Бюро, проводить собственные научные исследования», – добавляет пресс-служба.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.