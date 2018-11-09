За задержанного на взятке руководителя отделения полиции начали "впрягаться" нардепы - соцсети

В Донецкой области в начале октября были задержаны на взятке руководителя Дружковского отделения полиции Донецкой области, экс-командира батальона "Харьков-1" Сергея Янголенко.

За задержанного на взятке в 200 тысяч гривень в начале октября руководителя Дружковского отделения полиции Донецкой области, экс-командира батальона "Харьков-1" Сергей Янголенко начали "впрягаться" нардепы.

Об этом написал сегодня на странице в Facebook блогер и активист Антон Ходза.

По его словам, Янголенко является помощником нардепа Татьяны Чороновол (на общественных началах - ред.) и является близким к руководству МВД. "Говорят, его рассматривали даже на начальника ГУНП Харьковской области", - говорится в сообщении.

Блогер отметил, что следователи также изучают, причастен ли задержанный к контрабанде в зоне АТО.

"За него начали впрягаться Чорновол и другие честные и порядочные депутаты с Нарфронта. Потому, что нельзя судить за взятку и за схемы такого героического майора. Который еще и дружбаном является половины нарфронта. Сейчас будет много визга, криков, давления. Может господин Янголенко даже квартиру наградную получит за свои страдания", - говорится в сообщении активиста.

Напомним, в начале октября в Донецкой области задержали руководителя одного из отделений полиции, который требовал 200 тыс. грн взятки от гражданина за принятие мер реагирования к лицам, которые похищают урожай с арендованных последним земель. Об этом тогда сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. грн задокументирован 3 октября. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В прокуратуре фамилию задержанного не назвали, однако позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в комментарии УП заявил, что в ведомстве надеются на полное объективное и беспристрастное следствие по факту этого события. Поскольку полицейский сейчас занимает высокую должность и принимал в 2014-2015 годах участие в защите государства от росагрессии на должности командира добровольческого батальона МВД.

"Мы надеемся, что следствие представит в суд убедительные доказательства, что в расследовании этого производства не будет даже намека на фальсификацию или какие-то провокационные мотивы, или мотивы мести за какие-то действия этого полицейского", - сказал тогда Шевченко.

Журналисты выяснили, что речь шла о руководителе Дружковского отделения полиции Донецкой области, экс-командира батальона "Харьков-1" Сергее Янголенко.

Отметим, что Сергей Янголенко является братом руководителя милицейского батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко, которого в 2015 году обвиняли в подготовке ряда покушений, в том числе на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Но тогда залог за Андрея Янголенко внес сам Аваков. Сейчас Андрей Янголенко также является помощником нардепа Татьяны Чорновол.