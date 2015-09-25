Аваков внес залог за подозреваемого в покушении на него комбата "Слобожанщины"

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

"Жизнь такая штука, ребята.. черно-белого почти нет. Внес в суд залог за освобождение Андрея Янголенко", - говорится в его сообщении.

Жизнь такая штука, ребята.. черно-белого почти нет. Внес в суд залог за освобождение Андрея Янголенко. Posted by Arsen Avakov on 25 сентября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября СБУ задержала командира спецбатальона милиции "Слобожанщина" Янголенко по подозрению в подготовке покушения на министра МВД Авакова.

Речь шла о том, что готовилось покушение также на народного депутата Андрея Билецкого, советника министра МВД Всеволода Кожемяко и командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Восточный корпус" Олега Ширяева.

13 сентября Янголенко арестовали на 60 дней. Ему присудили залог в 1,2 миллиона гривень.