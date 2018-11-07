"Фарс продолжается": украинскому политзаключенному Грибу продлили арест до апреля 2019 года - МИД

Министерство иностранных дел Украины снова требует от властей Российской Федерации освободить похищенного с территории Беларуси и арестованного в России украинского гражданина Павла Гриба.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

"Фарс по делу Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - отметила дипломат.

Как сообщал УНИАН, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержания под стражей для украинца Павла Гриба, которого незаконно похитили в Беларуси российские силовики и обвинили в терроризме.

О задержании украинца Гриба стало известно 28 августа 2017 года. По словам его отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юноши в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказала в разрешении украинским врачам посетить и осмотреть Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

23 июля 2018 года суд отправил дело Гриба на дорасследование из-за процессуальной ошибки. В ходе заседания Павел заявил, что вину не признает. Его защитники ходатайствовали о возвращении уголовного дела на дорасследование в связи с процессуальной ошибкой.

Рассмотрение дела заключенного в России украинца Гриба назначено на 15 ноября.