Гриб попросил не забывать украинских политзаключенных Кремля

Украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Украинский политзаключенный в России Павел Гриб передал украинцам, чтобы не забывали о незаконно осужденных в РФ гражданах.

Об этом сообщает "Громаське" со ссылкой на журналистку Ирину Ромалийскую, которая присутствовала на судебном заседании.

Журналисты смогли поговорить с Павлом Грибом, когда судьи ушли из зала заседаний, а пресса еще осталась.

"Первое, что его спросили, - что бы он хотел передать украинцам. И он сказал, чтобы не забывали о них - вероятно имел в виду о политзаключенных", - рассказала журналистка.

Также Павла спросили о состоянии его здоровья. Он поблагодарил за вопрос и сказал, что держится.

"Говоря о российской школьнице Татьяне Ершовой, которую Гриб якобы "склонял к теракту", украинец сказал, что она не имеет веса в этом деле", - добавляет издание.

В то же время его отец Игорь Гриб отметил, что ему не известно о реальном состоянии здоровья своего сына.

Он пояснил, что украинских врачей так и не допустили к его сыну.

Игорь Гриб из-за этого не может сказать, целесообразно ли сейчас передавать медикаменты, он не знает реального состояния здоровья Павла.

"Что касается медикаментов, так сейчас трудно что-то сказать. Даже если дать лекарства, то непонятно, какие? Мы не знаем реального состояния здоровья Павла", - сказал отец политзаключенного.

Украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Гриб не признает обвинений, на суде он общается на украинском.

Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Павла Гриба на доработку.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.