Луценко просит Раду разрешить арестовать депутата Березкина

САП считает, что завладение 20 млн долларов "Ощадбанка" было организовано народным депутатом и приведено к исполнению его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте депутата Станислава Березкина из группы "Воля народа".

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)», - написала она.

По информации Сарган, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

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Как сообщал УНИАН, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о хищениях в "Сбербанке".

САП считает, что завладение 20 млн долл. государственного банка было организовано народным депутатом и приведено к исполнению его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что суммарный объем залога, назначенного подозреваемым по делу о хищении 20 млн долларов кредитных средств "Сбербанка", составляет 23,31 млн грн. В НАБУ отметили, что суд избрал меры пресечения 10 подозреваемым в деле.