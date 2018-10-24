Присвоение $20 миллионов "Ощадбанка": САП направила Луценко представление на нардепа Березкина

Назар Холодницкий просит Юрия Луценко согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу народного депутата Станислава Березкина.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина по делу о присвоении $20 миллионов "Ощадбанка".

Об этом 24 октября написал руководитель САП Назар Холодницкий на странице в Facebook.

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Как отметил Холодницкий, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн. долл. США, что на момент совершения преступления составляло 160 млн. грн.

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Березкина Семеновича по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".