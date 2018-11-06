Порошенко назвал взаимовыгодным сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере

Вместе с тем президент подчеркнул, что отношения Украины и Турции не ограничиваются только сферами политики, безопасности или обороны.

Сотрудничество Украины и Турции в оборонно-технической сфере является продуктивным и взаимовыгодным.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу Ажансы», сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Он отметил продуктивные встречи с турецкими чиновниками по широкому кругу вопросов, в частности безопасности, обороны, военно-технического сотрудничества, экономики, туризма и культуры, контакты между людьми, между правительствами.

«Мы провели очень продуктивные переговоры в Турции, которые представляют исключительную важность во многих сферах», - сказал Порошенко.

По его словам, сотрудничество в оборонно-технической сфере «не любит огласки».

«Однако я могу сказать, что сотрудничество в этих сферах является взаимовыгодным для обоих государств», - добавил Порошенко.

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«Мы демонстрируем нашу поддержку и надежность турецкому сектору обороны и безопасности продуктами в различных сферах, начиная, прежде всего, с авиации, танкостроения и т.д.», - сказал президент и отдельно отметил наличие на сегодняшний день сильных военно-технических мощностей Украины.

«В сложное для Украины время мы чувствуем надежность со стороны наших турецких партнеров в условиях российской агрессии», - подчеркнул президент.

Порошенко также отметил поддержку Турцией Украины в рамках НАТО и весомую роль этого государства в трастовом фонде НАТО.

«Я говорю, что, если я бы мечтал о еще лучших отношениях между двумя странами, двумя народами и двумя президентами, это было бы невозможно, поскольку мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу», - подчеркнул Порошенко и отметил, что взаимосвязь не ограничивается только сферами политики, безопасности или обороны.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 3-4 ноября посещал Турецкую Республику с официальным визитом.

В ходе визита Порошенко предложил Турции принять участие в составе будущей миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.